Tre cose che forse non conosci sulle uova

Condividi

Ci sono tre cose che forse non sai sulle uova di gallina:

Numero uno: Le uova non vanno conservate nella porta del frigo in quanto le variazioni di temperatura e le continue agitazioni ogni volta che si apre e si chiude il frigo fanno si che le uova si conservino molto meno a lungo. È bene conservare le uova lasciandole nella loro confezione e su ripiani centrali piuttosto che nel portauova dello sportello.

Numero due: Il colore e la forma delle uova non influiscono sul loro valore nutrizionale: le uova bianche vengono semplicemente dalle galline bianche e non hanno nessuna differenza sul piano dei benefici rispetto alle uova marroni più comuni e diffuse nei supermercati.

Numero tre: Le uova non aumentano i livelli di colesterolo cattivo (LDL) ma di quello buono (HDL). È invece l’eccessivo consumo di alimenti ricchi di zuccheri semplici, bevande zuccherate e di grassi parzialmente idrogenati che fa aumentare i livelli di colesterolo cattivo LDL.

loading...