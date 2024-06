Travis Scott arrestato, rapper accusato di ubriachezza molesta e violazione di domicilio

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il rapper e produttore discografico statunitense Travis Scott è stato arrestato a Miami, in Florida, con l'accusa di ubriachezza molesta e violazione di domicilio. Il 33enne, conosciuto anche come La Flame o Cactus Jack, è stato arrestato alle 04:35 ora locale. Il sito web del Dipartimento di Correzione della Contea di Miami-Dade riporta che è stato arrestato con il suo vero nome, Jacques Bermon Webster. L'emittente locale WSNV-7 ha riferito che l'arresto è legato a un disordine su una barca a noleggio al porto turistico di Miami Beach. Travis Scott è candidato ai Grammy Award e probabilmente uno dei più noti artisti hip-hop del mondo. Nel 2021, dieci fan sono morti in un bagno di folla al suo festival Astroworld a Houston, in Texas. Non ha dovuto affrontare accuse penali per la loro morte, ma è tuttora coinvolto in cause civili in cui sostiene che la colpa sia degli organizzatori. —[email protected] (Web Info)

