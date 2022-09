Trasporti, Zinzi: “Martedì nero per studenti, Air bocciata”

Condividi

“Vorrei poterli definire un’amara sorpresa per gli studenti e le famiglie, ma i disagi registrati sul fronte dei trasporti nel primo vero giorno di inizio anno scolastico per noi sono purtroppo una conferma della cattiva organizzazione del servizio. Il territorio dell’agro aversano è rimasto quasi del tutto scoperto a causa di un blocco dei mezzi considerati non idonei nel deposito di Teverola che è durato diverse ore, invece su gran parte di Caserta città mancavano gli autobus. Il risultato questa volta si è riversato sugli studenti e sulle loro famiglie, in barba alle inaugurazioni fantasma e ai roboanti annunci. Anche sul fronte del trasporto scolastico, Air Campania bocciata”! Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2.