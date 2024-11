Trasporti, Lucente: “Fili progetto unico e ambizioso”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Fili è un progetto ambizioso e unico perché riguarda quasi 2 milioni di metri quadri e rende interconnessa la regione Lombardia, così come l’assessorato dei trasporti si è posto come obiettivo nel prossimo futuro, non soltanto tra le due province che oggi abbiamo preso in considerazione, Milano e Varese, ma in tutto il territorio, rendendo la regione il più interconnessa possibile”. Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, intervenendo al convegno ‘Fili per il futuro delle città’, in corso allo Iulm di Milano. “Regione Lombardia – afferma Lucente- ha creduto sin da subito in questo progetto, mettendo a disposizione circa 210 mln e lavorando a stretto contatto con chi si è dedicato alla realizzazione di ‘Fili’ per continuare un percorso che riteniamo indispensabile”. L’obiettivo, sottolinea l’assessore, “è lo stesso che ci sta accompagnando da qualche anno a questa parte: tante parole che si intrecciano tra neutralità tecnologica, innovazione, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. Questo progetto le interconnette tutte perché abbiamo quattro hub importantissimi che saranno realizzati a livello di stazioni ferroviarie, una ciclabile di circa 72 chilometri che collega le due province tra Milano e Varese e oltre 800mila alberi che saranno piantumati”. Tutto ciò, avverte, “è quello su cui la Regione Lombardia sta investendo: rispetto dell’ambiente, ma allo stesso tempo sostenibilità anche a livello di mobilità ed è quello che vogliamo fare cercando di investire al meglio e sostenendo fino in fondo questo progetto che -conclude- speriamo di vedere realizzato nel più breve tempo possibile”. —[email protected] (Web Info)

