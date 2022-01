Trasporti, EAV: Proseguono i lavori per il raddoppio della linea Torre Annunziata – Castellammare

Condividi

Proseguono i lavori del terzo stralcio del progetto di raddoppio della linea Torre Annunziata – Castellammare come da documentazione allegata. Il costone della collina di Varano è stato messo in sicurezza nell’interesse di tutti ed al fine di consentire il prossimo inizio dei lavori per il raddoppio del traforo.

Nel 2022 termineranno i lavori del secondo stralcio con la successiva immissione in servizio della stazione di Stabia

Scavi e dell’annesso parcheggio d’interscambio.

Poi abbiamo un ulteriore passo. Entro febbraio è prevista infatti la convocazione della Conferenza di servizi finalizzata all’approvazione dei progetti di ristrutturazione e ampliamento della stazione di Castellammare centro e del nuovo ascensore inclinato di collegamento tra stazione e area Terme.