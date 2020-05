Trasporti e logistica a Salerno: in prefettura per affrontare la ripartenza

La necessità di rimodulare i servizi nel settore del trasporti e della logistica è il tema al centro video-conferenza presieduta dal Prefetto di Salerno, alla quale hanno partecipato i segretari delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL con i rappresentanti di categoria di FILT-CGIL, FIT-CISL e Uil-Traporti.

Le organizzazioni sindacali hanno segnalato l’esigenza di potenziare le corse negli orari di punta e sulle direttrici principali della provincia, per evitare il sovraffollamento e garantire il rispetto del distanziamento sociale, oltre alla necessità di verificare l’attuazione dei protocolli sanitari, nazionali e regionali, all’interno delle aziende di trasporto, a tutela dei dipendenti, anche con il coinvolgimento delle Forze di Polizia.

Il prefetto ha annunciato la convocazione di un prossimo incontro per l’esame delle problematiche emerse, allargato alla partecipazione della Regione Campania e delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto.

Per quanto riguarda, invece, l’attività di controllo sul rispetto dei protocolli anti-Covid all’interno delle aziende – già in atto attraverso gruppi ispettivi “misti” composti dagli enti competenti alla vigilanza nei luoghi di lavoro e dalle Forze di Polizia – il prefetto ha assicurato che il “tavolo di confronto” con le sigle sindacali sarà esteso ai risultati che perverranno in prefettura.