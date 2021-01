Trasporti, CLP: “giovedì 28 gennaio presentazione di nuovi autobus che saranno immessi nell’ambito del territorio casertano”

Condividi

L’iniziativa vedrà la partecipazione del Sindaco di Caserta Carlo Marino

Si terrà domani, giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 9.00 presso piazza Vanvitelli – Caserta, la presentazione di una flotta di nuovi autobus targati CLP che saranno immessi sul territorio urbano e provinciale di Caserta.

L’iniziativa avverrà alla presenza dei quadri aziendali, del Sindaco della città avv. Carlo Marino, dell’assessore al ramo Emiliano Casale e del Comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone.

“La nostra azienda è leader nel settore del Trasporto Pubblico Locale”, fa sapere in una nota la CLP.

“Con questi nuovi autobus, alcuni acquistati con contributi regionali, vogliamo dare il nostro apporto, anche in vista della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, allo sviluppo di una mobilità che sia quanto più sostenibile possibile, nonché a garantire un servizio sempre più efficace ed efficiente, nel rispetto delle normative attuali sul distanziamento sociale e sulla igienizzazione interna agli autobus. Il rinnovamento della flotta, attraverso 20 nuovi autobus tutti euro 6 e tutti con pedana per disabili, va in questa direzione”, conclude la nota dell’azienda.

