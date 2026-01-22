Trasporti: Brunini (Sea), ‘tratta Malpensa-Gallarate è tassello per diventare snodo intermodale del

0 minuto di lettura

“La Sea celebra questa importante opera, non solo perché crea un collegamento diretto e veloce su ferro con Gallarate – città rilevante nell’area di Malpensa – ma anche perché pone le condizioni per completare il potenziamento ferroviario tra l’aeroporto e la zona nord del Paese e la Svizzera. È una parte del potenziamento infrastrutturale fondamentale per coronare il nostro sogno di rendere Malpensa non soltanto uno snodo per gli aerei, ma uno snodo intermodale del Paese”. Lo afferma Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano (Società esercizi aeroportuali), all’inaugurazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un’opera promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm.

