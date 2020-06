Trasporti, Beneduce: “Numeri record per ripartenza funivia Faito”

“I numeri della ripartenza del servizio di funivia che collega la stazione di Castellammare di Stabia EAV e il Monte Faito sono davvero molto confortanti. Si tratta di una ripartenza sprint: 1070 viaggiatori, tra andata e ritorno, nell’ultimo week end”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale e componente dell’Ufficio di Presidenza dell’assemblea campana.

“Nonostante le restrizioni e le cautela, parliamo di numeri record”, aggiunge. “Un risultato insperato – evidenzia la consigliera –, data la situazione congiunturale legata alla pandemia”. “Bisognava dare un segnale alla popolazione locale e ai tanti visitatori che provengono da tutta la Campania – spiega Beneduce – e l’impegno del presidente Tristano dello Ioio, alla guida dell’Ente Parco dei Monti Lattari, ha consentito di sostenere logisticamente e dal punto di vista amministrativo la ripresa a pieno regime delle attività”. “Ora occorre intensificare gli sforzi per mettere sempre più a proprio agio i viaggiatori, proseguendo sulla strada di dotare di un servizio navetta il sito, al fine di collegare la funivia ai punti strategici della montagna, e rilanciando la bigliettazione integrata funivia-bus per gli utenti”, conclude la consigliera regionale.

