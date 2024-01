Condividi

Con l’avvento della tecnologia e, in generale, l’inizio del processo di innovazione digitale all’interno del mondo del lavoro, sempre più persone hanno iniziato a percepire la necessità di uscire dalla propria zona di comfort per poter inseguire le proprie ambizioni. Il panorama socioeconomico mondiale, del resto, è cambiato in maniera particolarmente profonda, mettendo in risalto la possibilità, per studenti, professionisti e aspiranti tali, di cambiare la propria vita iniziando proprio da un trasferimento in un importante polo economico come Milano.

Il capoluogo lombardo, infatti, rappresenta una location di grande spicco per chi intende seguire un percorso lavorativo ambizioso, rappresentando una delle mete più importanti a livello mondiale per l’economia e la finanza internazionale.

Chi si trasferisce a Milano per motivi di lavoro deve valutare una serie di aspetti così da facilitare il suo ambientamento in questa città. Oltre a calarsi nel nuovo contesto lavorativo e nel lifestyle milanese, scegliere in maniera accorta la zona in cui stabilirsi gioca un ruolo fondamentale e in tal senso Milano offre una vasta gamma di quartieri (al riguardo segnaliamo questo articolo di gromia.com che introduce le zone di Milano in fase di rivalutazione) che a seconda delle loro caratteristiche e ubicazione possono essere più o meno adatte alle esigenze e preferenze personali.

Vien da sé, comunque, che la metropoli meneghina sia una città estremamente sfaccettata, il cui mercato immobiliare e, in generale, i cui asset sociali si rivelano particolarmente peculiari, rendendo difficile l’ambientazione all’interno del contesto anche per le persone più versatili. Chi intende trasferirsi a Milano per lavorare, dunque, dovrebbe considerare diversi aspetti, come detto, che non riguardano soltanto la scelta oculata della casa, ma anche tutto ciò che concerne le possibilità che la città offre in rapporto al costo della vita e al possibile stipendio che si potrebbe percepire. Scopriamo, di seguito, alcune importanti nozioni per chi è in procinto di trasferirsi a Milano per motivi lavorativi.

Stipendi a Milano: ecco cosa serve sapere al riguardo

Stando alle ricerche effettuate dall’ISTAT, una famiglia di circa due o tre persone, a Milano, spenderebbe circa 3.314 euro al mese in media. Tale cifra si divide per generi alimentari, mezzi di trasporto, affitto e voci variabili. Quando si osserva mercato immobiliare meneghino, appare chiaro come una delle principali aggravanti che rendono il costo della vita elevato sia proprio il prezzo degli affitti e, in generale, le spese di mantenimento di una casa. È per questo motivo che, prima di trasferirsi a Milano, è importante prendere in considerazione fattori come il proprio stipendio una volta assunti da un’azienda o iniziata la propria attività.

Consigli per ambientarsi a Milano

Visti i presupposti, appare chiaro come, vivere a Milano, presenti dei pro e dei contro. Prima di spostarsi in questa città, dunque, è fondamentale ponderare con attenzione ogni fattore in gioco. In primo luogo, è importante scegliere bene la zona in cui cercare case in affitto. Stanze e bilocali nel centro storico e nelle aree urbane come City Life possono avere prezzi più esosi rispetto, per esempio, ai comuni posti nelle zone limitrofe.

Un altro consiglio è quello di spostarsi principalmente con i mezzi pubblici, siccome la ricerca del parcheggio a Milano e le congestioni causate dal traffico possono rivelarsi invalidanti. In riferimento al trasloco, è importante organizzare tutto in modo strategico, prendendosi del tempo libero per prendersi cura di tutti gli aspetti relativi all’inizio di un nuovo capitolo della propria vita. Se si intende fare strada nei settori lavorativi meneghini, è importantissimo investire in formazione, sia pubblica che privata, tra master e corsi con i quali poter presentare nuove competenze ai recruiter.