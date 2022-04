Transizione digitale. Aidr: Cassa Depositi e Prestiti spinge sugli investimenti

Condividi

“La transizione digitale è una priorità per garantire lo sviluppo e la ripresa del nostro Paese”. Bene le parole del presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini – l’associazione Aidr plaude l’intervento del presidente di CDP durante il convegno annuale Aifi 2022. “È necessario – sottolinea l’associazione Italian Digital Revolution – spingere sulla promozione delle potenzialità legate al PNRR per consentire al nostro Paese una ripresa dopo la forte crisi causata dalla pandemia. La digitalizzazione rappresenta un’occasione di crescita unica, come ha giustamente ribadito il presidente Gorno Tempini, sottolineando come Il Pnrr sia un imperativo categorico e debba quindi essere portato a termine bene e nei termini previsti. La transizione digitale, ha ricordato inoltre il presidente CDP, deve camminare di concerto con la transizione ecologica”.