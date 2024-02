Condividi

(Adnkronos) – "L'accordo con Ryanair è migliore di quello che ci aspettavamo, adesso toccherà a noi non perdere l'occasione. La Camera di Commercio di Reggio Calabria, di concerto con imprenditori e Tour Operator, ha realizzato dei pacchetti turistici interessanti che metteremo a disposizione di coloro che arriveranno al Tito Minniti". Così il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, nel corso del convegno "Il Sistema aeroportuale dello Stretto: quale futuro?" in corso a Reggio Calabria e organizzato dalla Fondazione Magna Grecia. "Non possiamo lavorare solo sul nostro territorio, ma andare ad intercettare piccoli flussi turistici direttamente sul territorio estero. Per questo – ha aggiunto – abbiamo avviato i primi contatti con la Camera di Commercio di Marsiglia e presto presenteremo la nostra offerta direttamente nella città francese". —[email protected] (Web Info)