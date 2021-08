Tragedia in Via Vico, Zinzi: “Vicinanza alla famiglia della giovane vittima”

Condividi

“Quanto accaduto in via Vico ieri sera è una tragedia che deve invitare tutti alla riflessione. L’aggressione e la morte di un ragazzo di 18 anni avvenuta nel pieno centro della Città è l’epilogo di un campanello di allarme già squillato negli ultimi mesi con le sempre più frequenti risse. Da genitore non riesco neanche a immaginare cosa si provi a sapere che tuo figlio, uscito solo per passare una serata con gli amici, non tornerà mai più a casa. Questa mattina ho sentito il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni per aggiornarlo sulla situazione. Mi ha garantito la massima attenzione del Ministero dell’Interno sull’emergenza sicurezza in Città e mi ha annunciato una sua imminente visita a Caserta. Questo è un giorno di dolore per tutta Caserta, la mia vicinanza alla famiglia della giovane vittima”. Così il consigliere regionale della Campania e candidato sindaco del centrodestra a Caserta, Gianpiero Zinzi.

