(Adnkronos) – Tragedia in Valtellina oggi, dove tre militari della Guardia di Finanza sono morti durante un'esercitazione in parete nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Illesi altri due finanzieri che prendevano parte all'esercitazione. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13. A quanto si apprende, gli interventi di soccorso sono tuttora in corso. Le vittime avevano 32, 25 e 22 anni: sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi. "È con immenso dolore che esprimo, a nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari dei tre militari della Guardia di Finanza scomparsi oggi", afferma il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota. "Esprimo al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, le mie più sentite condoglianze. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari, agli affetti più cari e ai colleghi dei tre servitori dello Stato che hanno tragicamente perso la vita oggi" ha affermato il Ministro Crosetto. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell'intera giunta, esprime in una nota "cordoglio e vicinanza ai familiari e alla Guardia di finanza per il grave e doloroso incidente accaduto oggi in Val Masino". "Un evento tragico – dice il governatore – che ci colpisce profondamente e rattrista l'intera comunità della Lombardia". —[email protected] (Web Info)

