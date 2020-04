Tragedia a Caserta: Bimbo di 4 anni cade dalla finestra e muore

Un bambino di 4 anni, di nazionalità è romena, ieri pomeriggio, intorno alle 19, è precipitato da una finestra al quarto piano di un’abitazione di Caserta ed è morto in ospedale.

Per la Polizia si tratterebbe di un incidente. Un attimo di distrazione della madre, che si trovava in una stanza diversa insieme a un altro figlio, mentre il padre era fuori per la spesa.

Stando a quanto ricostruito, il piccolo si sarebbe arrampicato su un tavolo dove era solito disegnare e, sporgendosi troppo, è precipitato sull’asfalto. La caduta è stata attutita dai fili di uno stendino ma sfortunatamente non tanto per evitare una serie di gravi fratture, tra cui al cranio.

Il bambino si è spento all’ospedale Civile di Caserta, trasportato da un’ambulanza scortata dalle volanti, dove i medici lo hanno intubato. Nonostante la gravità delle condizioni, sembrava che si potesse salvare ma, nel corso della notte, le sue condizioni sono peggiorate ed è deceduto.

È stata aperta un’inchiesta dalla Polizia ma sembrerebbe evidente che si sia trattato di una tragedia domestica. Disperati i genitori.