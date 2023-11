Condividi

Da venerdì 3 novembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Tra il cuore e l’anima”, il nuovo singolo di Sara Sgarabottolo.

“Tra il cuore e l’anima” è un brano incentrato sull’incomunicabilità. La perdita di qualcuno è sempre causa di un grande dolore e motore di profonde riflessioni. Il testo rivela a poco a poco, in un climax di archi e chitarre arpeggiate, le parole che avremmo voluto dire e che non sono mai arrivate a chi ancora in fondo ci manca.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Penso che “Tra il cuore e l’anima” sia una canzone che affronta chi l’ascolta, perché spinge a guardarsi dentro e a tirare fuori quello che si credeva di aver nascosto per bene. È inevitabile sentirsi vulnerabili davanti al dolore, specie se causato da una perdita, per questo vorrei che questa canzone aiutasse ad abbracciarlo».

Nel videoclip di “Tra il cuore e l’anima”, Sara si perde tra i suoi pensieri e tra le strade di Abano Terme, in provincia di Padova, mentre guida senza meta. Il brano dà voce a quello che accade nella sua mente, mentre lo sguardo della regista Miriam Zennaro cattura il malinconico paesaggio autunnale, le espressioni e le sensazioni del momento con un’estetica vintage.

Biografia

Classe 2002, Sara Sgarabottolo è una cantautrice di Padova. Urlatrice nostalgica e irrecuperabilmente vintage, vuole raccontarsi con spontaneità e velata ironia attraverso i suoi brani. Si avvicina al mondo della musica da autodidatta grazie alla chitarra acustica, ma nel tempo si è concentrata sul canto. A diciotto anni partecipa ad X Factor 2020, posizionandosi nella categoria Bootcamp. Scrive musica e testi dei suoi brani, in cui unisce la dimensione di una rock band all’intimità del cantautorato italiano. I singoli “Non mi lasciare d’estate” e “Tra il cuore e l’anima”, anticipano l’uscita del suo primo EP.

