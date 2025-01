Tra cinema e teatro a Napoli la “Befana dei piccoli”

2 minuto di lettura

Grandi fiabe, classiche e moderne, in scena e sul grande schermo dal 4 al 6 gennaio 2025 nello storico teatro della Mostra d’Oltremare.

Napoli. Inizia con la proiezione di “Yuku e il fiore dell’Himalaya”, film d’animazione di Arnaud Demuynck e Rémi Durin, sul grande schermo sabato 4 gennaio 2025 (ore 11) la programmazione dell’Epifania al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Il fine settimana dedicato alla festa della Befana si apre con il primo appuntamento della rassegna dedicata al “cinema per famiglie” che propone la delicata storia di una topolina e del suo viaggio alla ricerca di un rarissimo e straordinario fiore da regalare alla nonna. A seguire, domenica 5 gennaio 2025 (ore 11), in programma lo spettacolo “Raperonzolo”, trasposizione per attori e figure animate del grande classico della letteratura per l’infanzia. Una scrittura originale, presentata in co-produzione da Arterie Teatro e Tieffeu, per la regia di Alessandra Sciancalepore e Mario Mirabassi, che, ispirandosi alle diverse versioni della nota fiaba, sviluppa un impianto originale del racconto in cui maggiormente si evidenziano i ruoli delle protagoniste femminili. “Il racconto – si legge in una nota – si sviluppa intorno alle figure di una donna in attesa, una figlia ed una matrigna che qui sintetizzano tre modi di intendere e vivere la propria vita fra credenze popolari, desideri, oggetti magici e voglia di libertà”.

La “Befana a Teatro” nella storica struttura che accoglie la stagione stabile di teatro, musica e cinema per i ragazzi ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, continua ancora lunedì 6 gennaio (ore 11) con le “Favole al telefono”, divertente viaggio nell’universo creativo di Gianni Rodari ideato e diretto da Mario Fracassi per la compagnia Fantacadabra Teatro. In scena tre ragazzi (gli attori Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti) si incontrano in una soffitta per costruire insieme una grande storia da raccontare. Sulle ali della fantasia, e utilizzando le più svariate tecniche dell’animazione e dell’invenzione scenica, i protagonisti creano insieme al pubblico un grande gioco attraverso cui interpretare, inventare, sbagliare e riscrivere tante piccole storie “tra quelle già esistenti – sottolinea il regista – e quelle ancora da scoprire, e così trovare una favola dentro ad ogni cosa”.

La stagione del Teatro dei Piccoli si realizza in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare. Biglietto unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a [email protected]. Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it

