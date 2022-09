Tra bonus e montepremi: come scegliere la piattaforma di gioco online migliore

Condividi

Tra le cose più difficili che ci sono al giorno d’oggi c’è sicuramente la scelta del giusto sito di gioco. Sì, perché ormai le piattaforme per scommettere sono così tante che è difficile scegliere un sito che faccia al caso nostro. Ci sono tantissimi fattori da prendere in considerazione, molti dei quali fondamentali. Ma andiamo con ordine.

Attenzione alle truffe

Una delle cose più importanti di cui tener conto è sicuramente la necessità di evitare le truffe. Purtroppo, così come può capitare per tanti altri settori, il gioco non è esente da questa piaga. Va detto, però, che ormai sono sempre più rari i siti di gioco realizzati per adescare i malcapitati. Per far sì che non si cada in questi inganni è necessario controllare che si stia navigando in un sito sicuro: da controllare, in primis, che la connessione sia sicura (la letterina “s” al termine della dicitura http nell’URL). Mai cliccare su link sospetti inviati da e-mail dubbie!

Bonus di benvenuto e promozioni

Un primo fattore essenziale per la scelta del giusto sito di casinp online è sicuramente quello legato alle promozioni. Stiamo parlando dei famosi bonus di benvenuto. È un incentivo impressionante per gli utenti nuovi, quelli che hanno voglia di iscriversi ad un determinato sito. Questi possono essere di vario tipo: alcuni si presentano come denaro reale, altri come denaro virtuale. Altri ancora persino come giri di slot gratis. Al netto di tutto, è necessario adeguarsi in base alle proprie esigenze personali. Oggi come oggi è persino possibile ricercare in rete tutte le offerte bonus di benvenuto dei casino online per effettuare una scelta più oculata.

Montepremi e non solo

Per ovvie ragioni, la scelta non può che essere dettata anche dal fatto che si possano vincere determinate cifre oppure no. È palese che se un determinato sito consenta di vincere delle cifre molto importanti, sia più appetibile rispetto ad un altro sito che invece non lo faccia. Consideriamo che i vari siti permettono di poter giocare a diversi giochi e i montepremi variano anche in base al tipo di gioco.

Questo fattore è strettamente legato anche alla varietà dei giochi che una determinata piattaforma mette a disposizione. Ovviamente, più una piattaforma sarà ricca di giochi, più sarà appetibile nei confronti di eventuali potenziali clienti. Immaginate le slot machines, ma anche i giochi di carte come il poker, la roulette e quant’altro.

Non dimenticare alcune particolarità

Ci sono poi anche delle particolarità che spesso risultano determinanti, anche se sottovalutate. Per esempio, la grafica e la musica di alcuni giochi può essere decisiva. Pensate a quanto possa essere fastidioso giocare ad un gioco che abbia una musica fastidiosa o una grafica respingente. Si otterrebbe l’effetto contrario e l’utente sarebbe portato a cambiare piattaforma. Proprio su questo tipo di fattore i programmatori basano gran parte del loro lavoro: si deve cercare di rendere quanto più interessante un gioco, anche sotto l’aspetto grafico e dell’intrattenimento generale (musica, colori e grafica).