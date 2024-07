Tour de France, oggi tappa 15 con salite per Pogacar: orario e diretta tv

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Tour de France 2024 propone oggi la tappa numero 15, la Loudenvielle – Plateau de Beille di 198 km con tanta salita e ben 5 Gran Premi della Montagna (4 di prima categoria prima dell'arrivo Hors Categorie) – in diretta tv e streaming – in una giornata chiave della corsa. Dopo lo show nella 14esima tappa, oggi 14 luglio la maglia gialla Tadej Pogacar può piazzare un altro colpo decisivo nel tappone pirenaico che si accende subito dopo la partenza. Dopo appena 7 km scarsi, il gruppo affronta il Col de Peyresourde (6,9 km al 7,8% di pendenza media), che non farà la differenza immediata ma metterà subito alla prova le gambe dei corridori. Dopo la discesa, ci si prepara ad affontare il Col de Menté (9,3 km al 9,1%). Quindi, tocca al Col du Portet d'Aspet (4,3 km al 9,6%) che chiude i primi 65 km. Dopo il trittico, ci sono più di 50 km di pianura per tirare il fiato e riordinare le idee. Dopo 127 km si torna a fare sul serio, con l'ascesa al Col d'Agnès (10 km all'8,2%) e il successivo strappo di Port de Lers. Una trentina di km di discesa precedono la salita finale a Plateau de Beille: 15,8 km al 7,9% che decidono la tappa e, forse, tutto il Tour. La partenza è in programma alle 12.05, arrivo previsto per le 17.30. La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Raidue dalle 14.45, con streaming su Raiplay. Per gli abbonati, diretta dalla partenza su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW. —[email protected] (Web Info)

