Tour de France, oggi 13esima tappa: orario tv e streaming

(Adnkronos) – Il Tour de France 2024 propone oggi la 13esima tappa, la Agen-Pau di 165 km. La frazione del 12 luglio prevede un percorso senza grosse insidie per la maglia gialla Tadej Pogacar. Il tracciato si accende parzialmente con i 2 Gran Premi della Montagna nella fase finale: Cote de Blachon (1,5 km al 6,9%) dopo 127 km e Cote de Simacourbe (1,8 km al 6,4%) dopo 136 km. Gli ultimi 30 km possono consentire al gruppo di ricucire in caso di fuga e spianare la strada ad un nuovo arrivo in volata. La partenza è prevista alle 13.50, l'arrivo è in programma alle 17.30. La tappa di oggi sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Raidue dalle 14.45 con diretta streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta tv dale 13.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) con streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW. —[email protected] (Web Info)

