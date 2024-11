Totti, verso archiviazione indagine per omessa dichiarazione dei redditi

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Potrebbe essere archiviata l’indagine della procura di Roma per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti di Francesco Totti. L’accusa, come scrive oggi il quotidiano 'La Verità', riguarderebbe la mancata denuncia di una parte di redditi derivanti da apparizioni in spot pubblicitari. Il debito col fisco in particolare ammonterebbe a poche migliaia di euro che però tra sanzioni e interessi sarebbe lievitato a 200 mila euro.

A quanto si apprende però Totti avrebbe già saldato il debito e nelle prossime settimane potrebbe essere convocato dai pm capitolini per chiarire la propria posizione e a quel punto i magistrati si avvierebbero ad archiviare il fascicolo. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.