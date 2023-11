Totò, Napoli e i 125 anni dalla nascita di Antonio de Curtis

Condividi

Il profumo del Principe della Risata al centro dell’evento

“UNO SPETTACOLO DI LAVORO”

A Napoli il 22 novembre 2023 un doppio evento che celebra i 125 anni della nascita di Totò e i 125 anni della nascita dell’INPS

Il brand di profumi d’eccellenza MANSFIELD sarà tra i protagonisti di “UNO SPETTACOLO DI LAVORO – Dai 125 anni di INPS ai 125 anni dalla nascita di Totò“, evento che si terrà mercoledì 22 novembre 2023 a Napoli, negli spazi del Centro Congressi dell’Accademia Liliana Paduano (Piazza Garibaldi | Napoli).



Tra gli altri, interverranno Teresa Armato, Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, il Direttore del Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli Roberto Bafundi ed Elena Anticoli de Curtis, Presidente della Associazione Antonio de Curtis in arte Totò, nipote del leggendario Principe della Risata.



Simona Scalella e Chiara Scalella della maison Mansfield racconteranno “il profumo di Totò”. Mansfield è un’azienda che vuole regalare “emozioni olfattive” racchiuse nella memoria e pronte a essere riscoperte, come avvenuto con l’omaggio al Principe della Risata, Totò. Nel 2007, Mansfield ha ricreato – condividendone l’elaborazione con Liliana de Curtis, figlia di Totò – la fragranza originale indossata dal principe Antonio de Curtis.

“Incontrai Liliana nella sua bella casa romana – racconta, emozionato, Massimo Scalella – e lei mi mostrò un piccolo flacone contenente il residuo di una fragranza francese usata da suo padre. Chiesi di poterla avere in prestito, volai in Francia per farla analizzare dai nostri maestri profumieri e riuscimmo a ricreare la fragranza del grande Totò. Quando Liliana sentì quella fragranza, si commosse e mi disse “oggi papà è qui con noi!”. È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita professionale e una conferma della forza del profumo come ‘macchina del tempo’ e viaggio nella memoria sentimentale”.

“Antonio de Curtis“, “Principe“, “Novecento” e “Malafemmena” sono i quattro profumi di Mansfield dedicati ad Antonio de Curtis e costituiscono un ‘viaggio olfattivo’ nel ricordo più intimo di questa illustre figura, riconosciuta e ammirata in tutto il mondo.



