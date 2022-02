TOTO’ E VICE’ della Compagnia Vetrano Randisi | 5 e 6 febbraio al Nest | Interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Condividi

Compagnia Vetrano Randisi

presenta

TOTÒ E VICÉ

di Franco Scaldati

interpretazione e regia di Enzo Vetrano Stefano Randisi

disegno luci di Maurizio Viani



costumi di Mela Dell’Erba



tecnico luci e audio: Antonio Rinaldi



Una produzione LE TRE CORDE / DIABLOGUES



Enzo Vetrano e Stefano Randisi hanno all’attivo una collaborazione che dura da quasi quarant’anni. La complementarietà, la dialettica, il confronto, sono la forma che hanno scelto per esprimere la loro poetica. Da qualche tempo si sono incontrati con Totò e Vicè, in scena il 5 e 6 febbraio al Nest, teneri e surreali clochard nati dalla fantasia di Franco Scaldati, poeta, attore e drammaturgo palermitano, e nelle loro parole, gesti, pensieri, giochi si sono subito specchiati. Totò e Vicè sono legati da un’amicizia reciproca assoluta e vivono di frammenti di sogni che li fanno stare in bilico tra il mondo terreno e il cielo, in un tempo imprendibile tra passato e futuro, con la necessità di essere in due, per essere.

Programmazione:

5 febbraio ore 21.00

6 febbraio ore 18.00

Durata spettacolo: 1 ora e 10 minuti

Informazioni e prenotazioni Whatsapp e mobile: +39 3208681011

Sito www.compagniateatronest.it