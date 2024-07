“Toti prigioniero della magistratura”

1 minuto di lettura

La Sinistra, come al solito, di garantismo non ne vuole proprio sapere, soprattutto quando è indagato un esponente politico di centrodestra.

E ieri, a Genova, hanno condannato Giovanni Toti prima del processo.

Il ministro Nordio: “Più facile capire Hegel che l’ordinanza su Toti. Non si capisce nulla”.

“Duemila persone sono scese in piazza a Genova per dimostrare, di fatto, contro il diritto di ogni cittadino di essere ritenuto innocente fino a sentenza e, quindi, di fatto, contro la nostra Costituzione e la democrazia. Duemila persone hanno manifestato e parlato da un palco per sostenere che i cittadini non hanno diritti e che non sono tutti uguali di fronte alla legge. Duemila persone – molti dei quali parlamentari eletti per rappresentare il popolo e difendere la democrazia – che invece, in questo modo, diventano strumenti, consapevoli, della sua distorsione. A loro voglio dire una cosa: se accadrà a voi, di essere tenuti per mesi agli arresti e di essere ritenuti colpevoli prima ancora di celebrare un processo, io vi assicuro che difenderò i vostri diritti civili e costituzionali anche da solo, contro tutti, e che mi batterò perché siate considerati innocenti fino all’ultimo grado di giudizio. Come sempre ho fatto in questi anni. Per ora, vi auguro di poter vincere la partita politica contro il centro destra guadagnandovi la vittoria sul campo e non cercando aiuti esterni grazie agli aiuti “esterni”. Come spesso è accaduto nella storia della Repubblica.” Guido Crosetto, ministro della difesa

“Toti è prigioniero della magistratura”. Piero Sansonetti

Bisogna reagire. È inammissibile.

“A mio avviso sarebbe giunto il momento che molti indagati tenuti in stato di custodia cautelare con motivazioni apparenti, creative, afflitte da evidenti e clamorose eterogenesi dei fini, iniziassero a denunciare quei giudici, che tali motivazioni hanno adottato, sia in sede di indagini preliminari che di Riesame, per sequestro di persona anche a fini estorsivi. Credo che ne potremmo vedere delle belle. Forse.” Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica.

