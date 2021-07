Torre Annunziata, Libreria Liberta’ raccoglie e regala testi a bambini e adolescenti

Condividi

La libreria Libertà di Torre Annunziata, attraverso i Gruppi di lettura adulti e adolescenti, dà il via ad una raccolta di libri non scolastici per bambini e adolescenti. Lettori, amici, frequentatori della libreria sono invitati a donare testi di narrativa, fumetti, ecc. che poi verranno distribuiti ai bambini e agli adolescenti della città sabato 31 luglio dai componenti dei Gruppi di lettura.

L’iniziativa nasce per incentivare la lettura tra giovani e piccini e l’estate è il periodo giusto per antonomasia.

L’obiettivo dei Gruppi di lettura è di raccogliere almeno 50 testi.

È possibile aderire all’iniziativa donando fino alla fine del mese di luglio testi usati dalle biblioteche domestiche o acquistando libri direttamente in libreria, che è il punto di raccolta.

La libreria biobar e erboristeria di Asperula “Libertà” si trova a Torre Annunziata, Napoli, Corso Vittorio Emanuele III, 417.

“Il nostro obiettivo è donare storie ai ragazzi, valorizzando anche i progetti di lettura che stiamo portando avanti da qualche mese. Ci piacerebbe che questi testi giungessero nelle mani dei bambini che in casa hanno pochi libri o peggio nessuno. Ma ci interessa anche dialogare con la gente, far conoscere i Gruppi di lettura, al di là dei momenti di condivisione sulle storie che ci appassionano. Leggere è bello e proviamo anche a contaminare gli spazi intorno a noi con questa passione” commentano dalla libreria Libertà.

loading...