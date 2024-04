1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Ultimi giorni di freddo, pioggia e neve. Proprio in concomitanza con l’ultimo weekend di aprile tornerà a farci visita l’anticiclone africano che riuscirà a proteggere gran parte d’Italia, soltanto alcune regioni saranno interessate da un tempo instabile. Ma sarà soltanto una tregua, infatti dal 1° maggio tornerà il maltempo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it ci presenta le previsioni per i prossimi giorni, spingendosi con una tendenza fino alla festa del 1° maggio. Venerdì e sabato saranno ancora delle giornate a tratti molto instabili per alcune regioni; infatti al Nord l’atmosfera non sarà ancora del tutto stabile e così le piogge interesseranno con maggior frequenza il Nordovest dove nevicherà ancora sulle Alpi, mediamente sopra i 1200 e poi 1500 metri. Il tempo sarà meno piovoso al Nordest e al Centro e più soleggiato al Sud. Con domenica l’avanzata dell’alta pressione subtropicale regalerà un tempo più stabile per tutti, infatti il sole sarà prevalente e le temperature cominceranno a salire generosamente fino a raggiungere facilmente i 24-25°C su molte città. Questa situazione di stabilità atmosferica si rafforzerà ulteriormente nella giornata di lunedì 29 quando tutta l’Italia si troverà sotto il sole e un clima anche estivo. Si potranno addirittura toccare i 28-30°C sulle zone interne del Centro-Sud. Ma questo nuovo assaggio dal sapore tardo primaverile o in alcuni casi estivo, subirà un brusco stop dal pomeriggio di martedì 30. Una perturbazione sospinta da venti meridionali e pilotata da un ciclone tra Spagna e Isole Baleari farà peggiorare il tempo a partire dalle Isole Maggiori e il Nordovest. Il corpo nuvoloso instabile e perturbato attraverserà almeno mezza Italia con piogge e temporali a tratti intensi, proprio nella giornata di mercoledì 1°maggio. NEL DETTAGLIO

Venerdì 26. Al nord: instabile con piogge più frequenti a ovest. Al centro: instabilità pomeridiana. Al sud: nubi irregolari.

Sabato 27. Al nord: piogge al Nordovest, scarse altrove. Al centro: piovaschi sull’alta Toscana, nubi sparse altrove. Al sud: bel tempo e clima mite.

Domenica 28. Al nord: più soleggiato e mite. Al centro: sole e clima mite. Al sud: soleggiato e caldo.

Tendenza: caldo in aumento lunedì e martedì, poi perturbazione. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.