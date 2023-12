Tornano i mercatini di Natale del Secondo Circolo Didattico Don Minzoni di Somma Vesuviana

Condividi

Martedì 19 dicembre 2023 tornano i tanto attesi mercatini di Natale del Secondo Circolo Didattico Don Minzoni di Somma Vesuviana. Tutta la comunità della scuola ha lavorato nelle ultime settimane per realizzare meravigliosi manufatti, resi ancora più preziosi dalla manodopera speciale dei bambini. Tutto questo per un obiettivo condiviso e assai sentito dagli alunni: rendere i loro ambienti di apprendimento più belli, confortevoli ed innovativi e sostenere il progetto di implementazione delle biblioteche diffuse.

A partire dalle ore 16.30 e fino alle ore 19.00 di martedì 19 dicembre, presso i plessi Don Minzoni e Rione Trieste del Secondo Circolo sarà possibile visitare i mercatini di Natale con gli allegri stand animati dagli alunni ed acquistare oggetti, a tema non solo natalizio, interamente realizzati a mano dai bambini, guidati dalle proprie maestre o prodotti dai loro creativi genitori.

Oltre a tutti i lavoretti degli alunni, sarà possibile aggiudicarsi prodotti e ricchi buoni spesa che la generosa comunità degli imprenditori di Somma Vesuviana e dei comuni limitrofi ha donato alla scuola; martedì 19, acquistando un biglietto della lotteria di Natale, organizzata nell’ambito nei mercatini stessi, i possessori dei biglietti vincenti porteranno a casa doni davvero speciali.

Sarà un’occasione unica per rafforzare il senso di comunità e di identità della scuola, che donerà ai bambini stessi una diversa prospettiva degli ambienti in cui trascorrono buona parte della loro giornata, ma anche un’occasione di ritrovo e di condivisione dello spirito natalizio tra insegnanti, studenti, famiglie e chiunque voglia partecipare nonché, per la scuola tutta, un’opportunità per far conoscere la propria realtà al territorio.