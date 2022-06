Torna la fiera della Maddalena 2022: domani ad Amorosi il concerto di Monica Sarnelli

Condividi

Caiazzo, 24 giugno 2022 – Torna la Fiera della Maddalena 2022 nell’area caiatina. Dopo il successo dell’evento inaugurale a Piana di Monte Verna, domani, 25 giugno, si prosegue con il concerto di Monica Sarnelli in piazza Umberto I alle 21. Interprete in particolare della canzone napoletana, Monica Sarnelli è molto conosciuta in ambito nazionale per essere l’interprete della sigla dell’amatissima soap televisiva di Rai 3 “Un posto al sole”, in onda da ben ventisei anni. Nel 2022 la Sarnelli festeggia con un tour il suo trentennale della carriera live da solista, un grande ed importante traguardo che sarà festeggiato proprio ad Amorosi in occasione della Fiera della Maddalena.

Prima del concerto, alle ore 17 partirà una visita guidata per il centro storico di Amorosi, che comprenderà anche palazzo Maturi, palazzo Piscitelli, chiesa di San Michele Arcangelo e Cappella di San Giuseppe a cura dell’associazione culturale Agorà. Dalle ore 19:30 si potrà degustare la “panorra”, piatto tipico locale, in piazza Umberto I grazie all’organizzazione della Pro Loco cittadina.

“Siamo molto felici per questo grande evento, che richiamerà nella nostra città migliaia di appassionati della bella musica. – dichiara il sindaco di Amorosi Carmine Cacchillo – Ringrazio Monica Sarnelli per aver accettato il nostro invito e gli altri sindaci dei Comuni partner, in particolare il sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto, per aver promosso un così importante lavoro di rete che, mi auguro, darà i suoi frutti anche negli anni a venire.”

Tutte le informazioni sulla kermesse e sui prossimi eventi, il cui direttore artistico è Michele M. Ippolito, sono disponibili sul sito www.fieradellamaddalena.it Dopo due anni di emergenza Covid-19, si torna, dunque, ad incontrarsi in piazza. La Fiera della Maddalena 2022 è finanziata dal POC 2014-2020 della Regione Campania e vede uniti nell’organizzazione i Comuni di Caiazzo, Piana di Monte Verna, Amorosi, Castel Campagnano, Ruviano e Puglianello.