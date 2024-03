Condividi

Terza ristampa voluta e richiesta a gran voce per l’oramai classico contemporaneo per eccellenza: “Piccole vite infelici” esplora le emozioni umane in modo profondo e coinvolgente, seguendo quattro personaggi alla ricerca della felicità in una Roma contemporanea e senza scrupoli. L’opera offre uno sguardo intimo sulle sfide della vita moderna, invitando a riflettere sulla complessità dell’animo umano. Le vicende narrate con sapienza dal Labbia, colpiscono per la loro vivida immediatezza, rivelando fragilità e contraddizioni in cui ognuno può riconoscersi. Un romanzo che commuove e interroga i lettori con intelligenza ed empatia.

SCHEDA DEL LIBRO:

AUTORE: Stefano Labbia

TITOLO: Piccole Vite Infelici

EDITORE: Amazon

GENERE: Narrativa / Mainstream

ANNO: 2024

PAGINE: 105

EDITOR: Marika Lauria

COPERTINA: Carlotta Bianchi

LINK PER L’ACQUISTO: https://www.amazon.it/dp/B0CSNQPDHV/