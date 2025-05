Torna il maltempo sull’Italia, piogge forti e temporali: le regioni a rischio

1 minuto di lettura

Torna il maltempo sull'Italia. L'anticiclone che nei giorni scorsi ha regalato un anticipo d'estate ha infatti concluso la sua fase di stabilità. E oggi, lunedì 5 maggio, proprio nella ricorrenza dell'ode manzoniana "Il Cinque Maggio", un ciclone proveniente dalla Francia guiderà una serie di impulsi perturbati verso il nostro Paese. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, spiega che i vari fronti perturbati che raggiungeranno l'Italia, colpendo principalmente il Centro-Nord, saranno alimentati in quota da aria fresca proveniente dal Mare del Nord e sospinti da aria più calda (venti di Libeccio e Scirocco). Lo scontro di queste due masse d'aria differenti favorirà lo sviluppo di temporali che localmente potrebbero risultare molto intensi, accompagnati da grandine e, più raramente, generare trombe d'aria (o tornado). Le regioni maggiormente a rischio saranno Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. Il Sud sarà meno interessato dal maltempo, in quanto maggiormente protetto dall'alta pressione. Questa forte instabilità atmosferica persisterà almeno fino a mercoledì, dopodiché l'anticiclone tenterà di ristabilire condizioni più stabili. Da giovedì, le precipitazioni risulteranno meno frequenti e a prevalente sviluppo pomeridiano. Solo nel fine settimana l'alta pressione avanzerà con maggiore decisione verso l'Italia, garantendo un tempo più soleggiato e anche più caldo. L'andamento termico seguirà parallelamente quello delle precipitazioni: in presenza di piogge o temporali le temperature tenderanno a diminuire, in caso contrario aumenteranno, attestandosi su valori miti e leggermente inferiori alla media stagionale. NEL DETTAGLIO



Lunedì 5. Al Nord: tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Al Centro: temporali su Toscana, Umbria e Appennini. Al Sud: qualche temporale sulla Sicilia interna.

Martedì 6. Al Nord: maltempo su molte regioni. Al Centro: perturbato su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al Sud: tempo spesso soleggiato.

Mercoledì 7. Al Nord: instabile con rovesci e schiarite. Al Centro: piogge e schiarite. Al Sud: cielo a tratti nuvoloso.

Tendenza: pressione in leggero aumento, instabilità meno diffusa. —[email protected] (Web Info)

