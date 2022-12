Torna il Capodanno in Piazza A Cetara “Capodanno Cetara Reload” Musica, Live Show, Dj Set e Animazione. Una magica atmosfera per accogliere il 2023

Condividi

Costa d’Amalfi, 28 dicembre 2022 – Inizia il conto alla rovescia, aspettando il 2023, e anche Cetara si prepara a salutare il Nuovo Anno con l’VIII edizione di “Capodanno Cetara Reload”, per vivere una notte di San Silvestro indimenticabile. Appuntamento in Piazza San Francesco, che farà da palcoscenico a una serata di gran festa e allegria nella magia del borgo e delle sue bellezze, rese ancora più suggestive dalle lucine natalizie a incorniciare il paesaggio. E così, dallo scoccare della mezzanotte, un brindisi augurale darà il via allo spettacolo tanto atteso, a suon di musica ed esibizioni dal vivo, in collaborazione con Endless Organization, Forum dei Giovani di Cetara, Amici del Forum, Rich&Bitch che hanno sostenuto l’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento. Ci penserà il live show di Luna Palumbo e la sua band a riscaldare i motori: cantautrice in ascesa dalla voce graffiata e potente, che ricordiamo in gara al programma The Voice of Italy 2 nella squadra di J-Ax insieme a Suor Cristina, arrivando alle fasi finali del talent show, oltre a numerosissime partecipazioni a programmi canori in tv che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico. E, ancora, sarà il divertimento, sano e garantito, la parola d’ordine ad accompagnare i più giovani, pronti a scatenarsi fino a notte fonda, in una discoteca a cielo aperto animata dal dj set di Anthony Masturzo, direttamente dal Music on The Rocks di Positano, per cedere il passo a Peter Torre, dj producer che vanta ottimi ascolti sulla piattaforma Spotify. Ma non è tutto, la serata si arricchisce dei ritmi scanditi da Gaetano Spera Voice & Fabiolino Dj, resident from Nautilus Club di Giovinazzo (Ba). Tra speranze e buoni propositi, grazie all’animazione di Frank and Maddy by Art Accademy, il pubblico sarà completamente travolto dal calore di un’atmosfera sognante per accogliere il prossimo futuro al meglio. «Tornare a festeggiare in piazza significa ritornare alla vita che conducevamo prima. Sono sicuramente passaggi graduali, ma abbiamo appurato che, riprendere le varie attività sospese in questi due anni, dovesse essere il nostro principale obiettivo – spiega il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica – Quindi, spazio ai giovani e a chi ha voglia di divertirsi, ma in modo composto e rispettoso, perché all’intera amministrazione sta a cuore l’incolumità dei nostri concittadini. A tal proposito, dopo gli incresciosi episodi alla vigilia dell’Immacolata Concezione, abbiamo attivato un regime di sorveglianza a tutto tondo, che faccia da cordone tra chi desidera festeggiare e chi, invece, preferisce di no».

Ingresso libero.

Per info&prenotazioni: 320 9512614