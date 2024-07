Torna Ca’pacciàmm Street Fest dal 23 al 25 agosto teatro di strada, gastronomia e artigiano

7 minuto di lettura

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto a Capaccio Paestum ritorna Ca’pacciàmm Street Fest, il festival internazionale di teatro di strada e arti performative giunto alla sua 8° edizione.

Musica, giocoleria, danza aerea, clowneria e tanti stand enogastronomici e di artigiano locale invadono le strade del paese, iniziando da piazza Tempone, passando per Corso Vittorio Emanuele e piazza Orologio, fino ad arrivare a via Fontana Nuova.

Una manifestazione che vede coinvolto tutto il paese per ospitare al meglio gli artisti e il pubblico.

La grande novità di quest’anno è la prima edizione diEstemporanea di Pittura 2024 Creatività en Plein Air. L’iniziativa si terrà il 22 agosto nel Borgo di Capaccio Capoluogo Comune di Capaccio Paestum dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Le opere saranno successivamente esposte al pubblico nella corte di Palazzo Tanza durante il Ca’pacciàmm Street Fest, dal 23 al 25 agosto dalle ore 20, e la premiazione avverrà domenica 25 agosto alle ore 20.

La partecipazione è gratuita e aperta ad artisti di tutte le età che dovranno iscriversi entro il 5 agosto. Il tema della prima edizione è “Il Borgo e i suoi colori”.

«Dal 23 al 25 agosto le strade del centro storico di Capaccio Capoluogo torneranno ad animarsi grazie agli spettacoli di grandi professionisti del teatro di strada, ai mercatini, alle esposizioni d’arte e all’area food. – come dichiara Anna Rosa Palladino, presidente dell’Associazione Ca’pacciàmm – Il nostro Festival si inserisce in un programma ricchissimo di eventi che avranno luogo quest’estate su tutto il territorio di Capaccio Paestum, e rappresenta per il Capoluogo un momento importantissimo di aggregazione, di cultura e di conoscenza».

«Ca’pacciàmm Street Fest – come spiega Orazio De Rosa della Baracca dei Buffoni – per noi è un momento di festa che si rinnova ogni anno. Per ogni edizione, invitiamo artisti che riescano a coinvolgere e a divertire il pubblico con spettacoli semplici e allo stesso tempo sorprendenti. Inoltre quest’anno ospitiamo un’anteprima nazionale e uno spettacolo che ci vede protagonisti insieme alla compagnia Morks, con cui da sempre collaboriamo».

L’iniziativa, che vede la direzione artistica della Baracca dei Buffoni ed è organizzato dall’Associazione Ca’pacciàm, è a ingresso gratuito per il pubblico.

Gli spettacoli del Ca’pacciàmm Street Fest 2024

NINA Theatre in

Mettici il Cuore

Senza parole, solo sguardi, musica e sorrisi.

“Mettici il cuore” è un divertente e poetico spettacolo stile “varietà” di teatro di figura.

L’attrice con dolcezza e un pizzico di timidezza darà vita a pupazzi e oggetti trasformandoli in personaggi dolci e simpatici.Elegante e poetico, “Mettici il cuore” è uno spettacolo che vuole arrivare al cuore del pubblico, portandolo a sorridere, a sognare, emozionarsi, riflettere e meravigliarsi davanti alla semplicità delle piccole cose.

Compagnia Philippe Tordeaux in

Giorno di Festa

Uno spettacolo liberamente ispirato al film Jour de Fete di Jacques Tati, in cui si racconta l’affascinante mondo delle feste di paese.

Partendo dal concetto di festa, lo spettacolo riproduce in chiave di moderna clownerie un antico gioco a premi che si svolgeva nelle piazze e nelle fiere di paese negli anni del boom economico. Lospettacolo è caratterizzato da una struttura quadrata che ha su tutto il perimetro delle caselle contrassegnate da numeri. I biglietti sonodistribuiti gratuitamente tra il pubblico e sono previsti tre premi, a cui si aggiunge un premio di consolazione. Questi vengono assegnati utilizzando un criceto meccanizzato. Il pubblico vienecoinvolto e invitato a collaborare per vigilare sul corrente svolgimento del gioco. La rivisitazione in chiave di moderna clownerie consente di trasformare una semplice attrazione di piazza in uno spettacolo, originale, divertente e adrenalinico allo stesso tempo.

Jolly Roger Street parade

JOLLY ROGER street parade è una performance itinerante con musica, trampoli e pirati.

Un omaggio al mondo dell’avventura.

Un gruppo di altissimi pirati conquistano nuovi territori immaginari e con l’interazione, il gioco e il teatro d’immagine si da vita ad una parata fantastica. Il capitano Jolly conduce i piratialla conquista del pubblico. Bandiere, trampoli, fuoco e giocoleria saranno le armi di questi nuovi conquistatori.

EN Core

Danza aerea

Capovolgere, invertire e stravolgere!

Un corpo “rotolante” in continua ricerca del giusto equilibrio.

Capovolgendo il punto di equilibrio, la schiena e la testa diventano i primi investigatori dei campi gravitazionali, scivolando rotolando e sfregando.

Invertendo il punto di vista in equilibrio sulle mani, a testa in giù tutto diventa più chiaro.

Stravolgendo la base di appoggio, addirittura non più al pavimento ma sospeso ad un trapezio ed una corda, il desiderio di svariate visioni da punti differenti è finalmente appagato.

UOP (uomo orchestra partenopeo)

Michele Roscica interpreta svariate canzoni ed è un musicista unico che contemporaneamente riesce a suonare circa dieci strumenti. Il suo repertorio è vastissimo e va dal classico popolare campano al blues. Attore capace con la sua naturale verve e spontaneità di trattenere, fermare, far sorridere e ridere un pubblico vario. I suoi racconti, la storia dietro le quinte di una canzone, aneddoti fanno di questo uno spettacolo unico, rappresentativo di una cultura e di una tradizione che con l’andar del tempo va scomparendo.

Michele si ferma nei cuori delle persone non solo per le melodie stampate, nella memoria di ognuno, anche per essere l’uomo che porta l’energia di altri tempi; un passaggio generazionale, anche nel modo di fare spettacolo di un tempo altro, un senza tempo che tutto è pieno. E soprattutto per la passione e l’amore nel fare il suo mestiere.

Don Dolino (anteprima nazionale)

Un prete giocoliere o un giocoliere prete

Tutti in piedi! Perché bisogna sempre cadere in piedi e, se non si può, rialzatevi, sempre a testa alta!

La nuova produzione per Lino’street circus è ispirata dal capolavoro “il Marchese del Grillo” in particolare dal personaggio di Don Bastiano.

Pronto a stupire a colpi di Sermoni tra la giocoleria e l’equilibrismo.

“E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi,

a chinare la testa davanti ai potenti! Adesso inginocchiatevi,

e chinate la testa davanti a uno che la testa non l’ha chinata mai,

se non davanti a questo strummolo qua [la ghigliottina]!”

MorKs /Baracca dei Buffoni (antepirma nazionale)

L’incontro tra le due compagnie in una nuova produzione ispirata al Clown e a Federico Fellini,

Un professore alla prima lezione nella scuola di circo più grande del Mondo.

La direzione artistica è affidata alla Baracca dei Buffoni e l’organizzazione è a cura dell’Associazione Ca’pacciàm.

Il festival è a ingresso gratuito per il pubblico. Si ringraziano Amministrazione Comunale Città di Capaccio Paestum, 4 G Energia, Hotel Excelsior Albergo per anziani, Mail Boxes, La Cilentana, De Vivo srl, Elysium Sport, GM Vernici, GF Serramenti srl, Cogea Impresit, Diperoil, Ivy Ink Tattoo, FulgorBeach Club, Annozero Turismo, Di Giovannj Design, MultistoreConvenienza, Santa Lucia Onoranze Funebri, Sud Appalti srl, Fasano Multiservizi, Superbloc, Vini del Cavaliere, Vivaio Morena, Macelleria Marino, La Tana del Lusso, ForneriaIannacco, Bar Sofia, Borgo Contea Bistrot, Caffè Centrale, Caffè Tempone, Ottica Vito Franco & Figli, Parrucchiere Ribelle, Fattoria Cavallo, Pizzeria Borgotto, Bontà e Cortesia di Vito Cinelli, minimarket da Antonietta.

