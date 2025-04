Torino, scontri con forze ordine durante rave party: 11 poliziotti e 3 carabinieri feriti

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Scontri con le forze dell’ordine a La Cassa, nel Torinese, dove nei pressi di alcuni capannoni abbandonati circa 500 persone si sono radunate per un rave party. Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti durante le 'azioni di contenimento'. Nel corso dei controlli da parte delle forze dell’ordine ci sono stati momenti di tensione quando alcuni gruppi di giovani sono usciti in massa dalla struttura e sono venuti in contatto con gli agenti. I poliziotti, insieme con i carabinieri, hanno sequestrato mixer e casse acustiche, controllato 145 veicoli e identificato 350 persone. Alcuni dei partecipanti al rave party saranno deferiti all’autorità giudiziaria. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.