Torino-Lazio 2-3, primo ko per i granata in campionato

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – La Lazio batte 3-2 il Torino nel 'lunch match' della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Gli ospiti sbloccano subito l'incontro dopo otto minuti con Guendouzi su assist di Nuno Tavares. Bis di Dia al 60', Adams la riapre al 67' ma nel finale Noslin entra e segna il 3-1 all'89'. Inutile il 2-3 di Coco in pieno recupero. Primo ko in campionato per i granata di Vanoli (espulso per proteste) che resta a 11 punti in classifica in seconda posizione insieme a Inter e Milan, a un punto dalla Juventus capolista. I biancocelesti salgono a quota 10 in quinta posizione con Napoli e Udinese. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.