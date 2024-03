0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – E’ stato fermato dalla squadra mobile di Torino con l’accusa di tentato omicidio un giovane italiano poco più che ventenne ritenuto il presunto responsabile del ferimento a colpi di machete nel capoluogo piemontese, di un giovane 24enne, aggredito ieri mentre stava spostandosi su un monopattino. La vittima, secondo la ricostruzione, sarebbe stato raggiunto da due uomini in motorino, uno dei quali sceso dal mezzo lo avrebbe colpito più volte alla gamba sinistra che i sanitari sono stati costretti ad amputare nel corso di un delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella notte. Il sospettato è stato localizzato in un albergo del capoluogo piemontese e portato in questura per essere sentito dagli investigatori. Ancora in fase di accertamento le motivazioni del gesto, così come sono ancora in corso le ricerche del complice. La vittima è tuttora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it