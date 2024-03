0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – E' stato condannato a dieci anni e 8 mesi il 19enne, ritenuto responsabile di aver lanciato una sera di gennaio dello scorso anno una bici dalla balaustra dei Murazzi del Po, ferendo gravemente Mauro Glorioso, studente siciliano di Medicina, che si trovava di sotto. La sentenza al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Al giovane sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. All'udienza era presente anche il padre della vittima che lasciando Palazzo di Giustizia dopo la lettura della sentenza, accompagnato dai suoi legali ha osservato: "Ad oggi non abbiamo riscontrato alcun pentimento da parte di nessuno, questa è la cosa che fa più male. Il resto è una sentenza, rispettiamo la sentenza". Per la vicenda sono già stati condannati in primo grado tre minorenni a pene comprese tra i 6 anni e 8 mesi e i 9 anni e 9 mesi. Per una quinta giovane, maggiorenne, il processo avrà inizio a dicembre con rito ordinario. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it