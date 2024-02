Condividi

Un episodio gravissimo si è verificato ieri pomeriggio tra antagonisti e forze dell’ordine fra corso Vinzaglio e via Grattoni, dove ha sede la Questura di Torino. Un poliziotto è rimasto ferito.

“È successo ieri a Torino. È del tutto evidente che centrali occulte della sinistra stanno facendo partire una strategia della tensione volta a mettere in difficoltà il governo. La strategia è partita da Pisa, dove gli scontri sono stati innescati da due appartenenti al corteo degli studenti ma evidentemente estranei al contesto studentesco che, mentre gli studenti premevano fisicamente sugli agenti, hanno sferrato alcuni colpi violenti ad un agente, rendendo così inevitabile la carica del reparto mobile. Il contesto non era stato scelto a caso, perché si voleva che la reazione della Polizia si verificasse nei confronti di studenti affinché poi altri soggetti politici potessero attaccare sul piano politico la Polizia di Stato e quindi il Governo innescando una campagna di odio verso le forze dell’ordine favorita dalla reazione immaturamente ed acriticamente emotiva di parte della popolazione. I fatti di Torino si sono verificati a freddo per innalzare il livello della tensione e minare l’autorità dello Stato. Se il governo non reagirà con immediata durezza aspettiamoci che le cose peggiorino.” Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

Vorrà scusarci il Presidente Mattarella se crediamo che il vero fallimento non è nei manganelli.

“Sono sdegnato per la gravissima aggressione ad un mezzo della Polizia di Stato oggi pomeriggio nel centro di Torino.

Questo inaccettabile atto di violenza è sintomatico del clima di veleno e sospetto a cui sono sottoposti in questi giorni le Forze dell’ordine e in particolare la Polizia di Stato, a cui va la mia solidarietà e vicinanza.

Come ministro dell’Interno mi prodigherò in ogni sede per affermare la dignità e l’onore di lavoratori e servitori dello Stato che quotidianamente, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale, concorrono ad affermare i valori di libertà e democrazia nel nostro Paese.”

Matteo Piantedosi, ministro dell’interno