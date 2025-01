Tony Effe, incasso del concerto di Capodanno alla Croce Rossa

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Tony Effe devolve l'incasso del 'suo' Capodanno alla Croce Rossa. A quanto apprende l'Adnkronos, il ricavato della vendita dei biglietti del concerto sold out – con l'organizzazione totalmente a carico dell'artista – che il trapper ha tenuto il 31 dicembre al Palaeur di Roma, al netto di Iva e Siae, verrà devoluto alla Croce Rossa per sostenere "progetti educativi per i giovani". L'evento, nato dopo la cancellazione del live di Tony Effe dall'evento di Capodanno del Comune di Roma, è stato una vera e propria celebrazione della musica e un ringraziamento da parte dell'artista per i suoi fan che lo hanno sostenuto in un anno decisamente importante per la sua carriera da solista, in cui il suo album “Icon” e la hit estiva con Gaia “Sesso e Samba” hanno dominato tutte le classifiche streaming. Sul palco del Palaeur, dove ad ottobre aveva infiammato i fan con il sold-out dell'Icon Tour, il rapper è stato affiancato da numerosi ospiti speciali, colleghi e amici del mondo della musica che hanno animato la serata con performance dal vivo e un'atmosfera di grande energia. Intanto Tony Effe si prepara ad un altro grande passo nella sua carriera da solista: a febbraio 2025 calcherà per la prima volta il palco del Festival di Sanremo con il brano “Damme 'na mano" (Island Records). —[email protected] (Web Info)

