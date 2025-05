Tony Effe assente ai Tim Summer Hits, Carlo Conti spiega: “È incinto”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Come mai non ci sarà Tony Effe? È incinto, ma forse ci farà una sorpresa". Così Carlo Conti ha spiegato l'assenza del rapper romano dal cast dei Tim Summer Hits 2025. Dietro le parole ironiche del conduttore, tuttavia, si cela la possibilità concreta di un’apparizione a sorpresa di Tony Effe durante i concerti in programma a Roma, in Piazza del Popolo, dal 7 al 10 giugno. Sono oltre ottanta gli artisti che si esibiranno in Piazza del Popolo, molti di questi hanno preso parte all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2025, condotto proprio da Carlo Conti. Ma rimane sospetta l'assenza di Tony Effe. "È incinto", ha scherzato Carlo Conti facendo riferimento all'annuncio della gravidanza di Giulia De Lellis, compagna di Tony Effe. "Chissà, magari a Tim summer hits potrebbe essere lui una delle sorprese. Del resto a Sanremo ha cantato in romanesco 'Damme 'na mano' e quindi potrebbe essere questa l'occasione per dare una mano a lui e fare pace", ha aggiunto Carlo Conti, alludendo all'esclusione del rapper dal concerto di Capodanno di Roma e alle polemiche che ne erano seguite. Un’occasione che potrebbe dare il via a una simbolica riconciliazione con il sindaco Roberto Gualtieri, anche dopo che Tony Effe, in un video di presentazione del suo live del 6 luglio al Circo Massimo, mentre palleggia con l'ex capitano della Roma Francesco Totti, con una pallonata colpisce il cartellone elettorale del sindaco della Capitale. E proprio a Gualtieri, durante la conferenza, è stata fatta una domanda su quel video. "L'ha fatta sorridere?", ha chiesto un giornalista. "Non mi ha suscitato particolari reazioni. Pubblicizza un concerto al Circo Massimo… Massima libertà, nulla di che", ha tagliato corto il primo cittadino della Capitale. —[email protected] (Web Info)

