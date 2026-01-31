Tony Colombo, il successo di “Predestinato” consacrato al Mama Ines: un trionfo tra fan e grandi numeri

3 minuto di lettura

Il panorama della musica napoletana e pop italiana celebra un nuovo capitolo di successo firmato Tony Colombo. L’artista – accompagnato dalla moglie Tina Rispoli e dal manager Giorgio Mascitelli – ha festeggiato il clamoroso riscontro del suo ultimo progetto discografico, “Predestinato”, con un evento sold out al “Mama Ines” di Cercola.

Davanti a oltre 800 fan in festa, Tony Colombo ha ribadito il legame indissolubile con il suo pubblico, sancito da numeri che lo proiettano ai vertici delle classifiche nazionali. Uscito lo scorso 9 gennaio, “Predestinato” (alla cui scrittura e alla produzione c’è la collaborazione con Luca Barbato, autore e produttore con cui Tony Colombo condivide da anni un percorso artistico solido e coerente) non ha tardato a farsi sentire nelle rilevazioni ufficiali.

Il disco ha debuttato con forza nella classifica Fimi, conquistando il 2° posto nella classifica “Album Fisici” e il 4° posto nella classifica “Generale Album & Compilation”. L’impatto digitale è stato altrettanto dirompente, superando i 2.8 milioni di streaming su Spotify e piazzando ben tre brani nella sezione “Tendenza” di YouTube: “Nel bene e nel male”, “T’amo pure si nun staje cu mme” e “Tu nun ce staje”.

Durante la serata, circondato da numerosi fotografi, telecamere e giornalisti, Tony Colombo ha espresso profonda gratitudine: «L’amore dei fan mi sorprende sempre. “Predestinato” è il mio ventinovesimo album in 33 anni di carriera; non era facile creare qualcosa di nuovo, ma ci abbiamo messo l’anima. In questo disco ognuno troverà una fotografia che parla della propria vita. Forse ero un “predestinato” a non avere nulla, invece oggi mi sento un uomo fortunato».

L’album, distribuito sotto licenza esclusiva “Altafonte Italia”, segna un punto di svolta: è un lavoro maturo, che esplora rinascite e scelte personali senza scendere a compromessi narrativi. A confermare lo spessore del progetto è la qualità dei musicisti coinvolti. Tony Colombo ha saputo circondarsi di eccellenze tecniche come Steve Ferrone e Phil Palmer (nomi storici della musica mondiale) e Maurizio Fiordiliso, BDOG e Marco Zurzolo.

L’evento al “Mama Ines” non è stato solo un firmacopie, una festa, ma una vera celebrazione della musica partenopea. Guidati dal dj e vocalist Gigi Soriani di “Radio Marte”, coadiuvato da Alessio Artesi, moltissimi colleghi ed amici sono intervenuti per omaggiare Colombo: tra i presenti si sono visti volti noti come Stefania Lay, Sergio Donati, Ida Rendano, Marco Calone, Bema, Ciro Renna, Enzo Barone, Ludo Brusco dei Mr. Hyde, Paola Pezone, Emiliana Cantone, Alba, Ciro Rigione, Erry Mariano, Marco Zurzolo, l’attore Ciro Petrone, il mago Jey Lillo, l’influencer Carmine Ruggi, Luca Sepe con la sua Crew, Nico Desideri, Annamaria Viscardi editrice di “Radio Studio Emme”, gli impresari Luigi Salvo e Consuelo Cremato, il patron del “Planet Miami” Massimiliano Ammaturo e molti altri, a testimonianza della stima di cui l’artista gode all’interno del comparto artistico.

“Predestinato” non è solo un titolo, ma la certificazione di una carriera solida che, dopo oltre tre decenni, riesce ancora a rinnovarsi e a dettare i trend del mercato. Con una scrittura intensa e una produzione di alto livello, Tony Colombo conferma di essere uno dei protagonisti più rilevanti del panorama discografico attuale.

Nel frattempo aumentano le date relative al tour 2026 di Colombo: 24 e 25 febbraio e poi 3 e 4 marzo al teatro Troisi di Napoli; 24 marzo al teatro Orfeo di Taranto; il 9 aprile al teatro Roma di Portici; il 14 aprile al teatro Garden di Rende (Cosenza) e il 22 e il 23 aprile al Nuovo Teatro Zappalà di Palermo. Il concerto è pensato per una dimensione teatrale più intima, dove Tony Colombo ripercorre i suoi più grandi successi insieme a brani estratti dai suoi progetti più recenti. L’artista è accompagnato sul palco da una formazione completa, con la direzione artistica del maestro Luca Barbato.

