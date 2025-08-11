Tony Colombo dopo il successo di Termoli torna sul palco il 15 agosto a Sharm El Sheikh e il 17 agosto al Negombo

Ennesimo successo per il cantautore Tony Colombo che anche a Termoli (Campobasso), lo scorso 9 agosto, ha collezionato oltre 1.500 paganti all’Arena del Mare per la tappa molisana del suo lungo “Europe Tour 2025”. L’artista sta praticamente collezionando una impressionante serie di pienoni ovunque si esibisca.

Dopo quelli registrati al Palaghiaccio di Catania, al Palapartenope di Napoli (per quattro appuntamenti con complessivi 15mila spettatori), allo stadio comunale di Villa Literno (Caserta) con 6.500 paganti, Mondragone (Caserta) con 20mila spettatori in piazza e, infine, a Montesarchio (Benevento) con 15mila presenze in piazza Umberto I, è giunta la grande soddisfazione per il live a Termoli dove i fan hanno accompagnato – cantando a squarciagola – l’artista palermitano, ma napoletano d’adozione, per oltre due ore di musica.

Colombo: «Un’emozione che resterà nel mio cuore per sempre, sono grato a tutti»

«Grazie, una serata da incorniciare. Quando salgo su un palcoscenico, ogni volta per me è sempre qualcosa di speciale – afferma Tony Colombo – ma quello che ho vissuto sabato a Termoli è stato davvero indescrivibile! Avrei voluto che ognuno del pubblico fosse stato al mio posto, anche solo per un attimo, per fargli sentire la stessa meraviglia che ho provato io. È stata un’emozione che resterà nel mio cuore per sempre, e sono così grato a tutti coloro che hanno condiviso con me questa magìa. Grazie di cuore al mio pubblico per essere parte di questi momenti unici».

I brani in scaletta

In ogni appuntamento in scaletta i grandi successi di Tony Colombo, da “Sotto ’e stelle” a “Ti aspetto all’altare” passando per “Si cagnata”, “T’aspetto fore ’o core”, “Innamorato di te”, “Sabato sera”, “Si cchiu fort ’e me”, “Ti prometto”, “Senza russetto” e l’ultimo successo “Strigneme accussì” che, come le ultime hit di successo, porta la firma Vincenzo D’Agostino-Luca Barbato-Tony Colombo.

Il 25 agosto arriva il nuovo brano “Se devo tradirti lo faccio con te”

«Sta per arrivare una storia d’amore intensa, vera e senza compromessi – annuncia dai suoi canali social Tony Colombo – il mio nuovo singolo, “Se devo tradirti lo faccio con te”, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e con il video ufficiale su YouTube dal 25 agosto, prodotto da CR Studio e distribuito da Sony Music e Altafonte».Il brano è stato composto dallo stesso Tony Colombo con Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato.

I musicisti di Tony Colombo, la direzione artistica, la produzione, il management

Ad accompagnare Tony Colombo sul palco la band composta da Antonio Muto (batteria), Maurizio Fiordiliso e Simone Picella (chitarre), Cristian Capasso (basso) e Nicola Abate (pianoforte). Ai cori Enrico Rispoli, Michela Montalto, Luigi Sanseverino, Margherita Marinelli e Simona Papi. La direzione artistica è del maestro Luca Barbato. Fonico di sala Francesco Di Tullio, fonico di palco Gaetano Tartaglione. La produzione è della “CR Studio”, il management è curato da Gennaro Caiazzo.

Prossimi appuntamenti live ad agosto

Dopo il live di Termoli, Tony Colombo tornerà a calcare i palcoscenici, non solo italiani. Il 15 agosto, infatti, l’artista volerà a Sharm El Sheikh dove si esibirà al “Naama Bay”; il 17 agosto l’esibizione sarà al “Negombo” di Lacco Ameno (Napoli); il 20 al Castello di Milazzo (Messina), il 25 a Brusciano (Napoli) e, infine, il 31 agosto a Cicciano (Napoli).