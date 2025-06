Tommaso Cerno: “In caso di guerra sto con USA, Israele e la democrazia contro il terrorismo islamista”

2 minuto di lettura

Condividi

“Al netto delle solite minacce e degli insulti ci tengo a chiarire che in caso di guerra io sto con gli Stati Uniti, la democrazia israeliana e lo Stato laico e liberale contro il Califfato islamico, il terrorismo islamista, l’Iran degli ayatollah.”

Con queste parole, diffuse attraverso i suoi canali social, il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno ha preso una posizione netta sul conflitto ideologico e militare che coinvolge l’Occidente, il Medio Oriente e l’estremismo religioso.

La dichiarazione ha immediatamente acceso il dibattito pubblico. Da un lato, c’è chi ha applaudito la chiarezza e la fermezza del messaggio, considerandolo un necessario atto di schieramento in difesa dei valori democratici, della libertà individuale e delle istituzioni laiche. Dall’altro lato, non sono mancate critiche e accuse di semplificazione e polarizzazione eccessiva di uno scenario geopolitico complesso.

Un sostegno esplicito al blocco occidentale Cerno, giornalista e già parlamentare noto per le sue posizioni indipendenti, ha scelto di esplicitare il proprio sostegno a quello che definisce il “blocco democratico”, in particolare Stati Uniti e Israele, contrapposto a realtà che ritiene minacciano le libertà civili e i diritti umani fondamentali. La sua dichiarazione si inserisce in un momento storico in cui la tensione internazionale è particolarmente alta, soprattutto alla luce della risposta di Trump all’Iran.

In questo contesto si inserisce anche la riflessione dello storico Paolo Macry, che scrive:

“E ora nessuno dimentichi che, a parte la costruzione della bomba, l’Iran da decenni organizza e finanzia il terrorismo contro Israele e cerca di destabilizzare il Medio Oriente sunnita. Quella americana, come quella di Tel Aviv, è una violazione del diritto internazionale? O è la risposta difensiva alla interminabile aggressione armata (per interposta persona) degli ayatollah?”

Contro l’estremismo religioso

La contrapposizione indicata da Cerno è netta: da una parte, le democrazie occidentali; dall’altra, il fondamentalismo islamico e i regimi teocratici. L’accenno al “Califfato islamico” e al “terrorismo islamista” evoca non solo il ricordo delle azioni dell’ISIS, ma anche una più ampia critica alla strumentalizzazione della religione a fini politici e violenti.

Le reazioni: tra sostegno e indignazione

Sui social, la presa di posizione ha generato un’ondata di reazioni. Alcuni utenti hanno elogiato Cerno per la sua franchezza, in un contesto dove spesso la diplomazia sfuma i contorni etici e ideologici delle alleanze internazionali. Altri, invece, lo accusano di alimentare la retorica e di generalizzare.

In risposta alle critiche, lo stesso Cerno ha sottolineato di essere consapevole delle “solite minacce e degli insulti”, ma di ritenere fondamentale non equivocare su quale parte scegliere in caso di un conflitto globale tra valori opposti.

Una riflessione più ampia

Al di là delle polemiche, le parole del direttore Cerno pongono l’opinione pubblica di fronte a una domanda cruciale: esiste ancora oggi una linea netta tra libertà e totalitarismo? E, soprattutto, quali alleanze siamo disposti a sostenere per difendere i principi in cui crediamo?

In un’epoca segnata da ambiguità strategiche e conflitti ibridi, la chiarezza ideologica -seppure divisiva – di dichiarazioni come questa può rappresentare un punto di partenza per un dibattito più profondo sui valori fondanti della democrazia.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.