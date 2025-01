Tivoli, lite per taglio di barba fatto male finisce a coltellate

0 minuto di lettura

Troppo lunga l'attesa prima e il taglio della barba fatto male poi. Tanto è bastato a far scattare una lite tra un barbiere 24enne e il cliente 28enne, entrambi egiziani, arrivati a ferirsi con una lama poi sequestrata. I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme li hanno arrestati con l'accusa di rissa aggravata insieme a un altro loro connazionale intervenuto nella lite tra i due poi sfociata in rissa. I due contendenti, uno dei quali con diverse ferite da arma da taglio al volto e al collo, sono stati soccorsi e trasportati in autoambulanza all’ospedale di Tivoli, riportando diversi giorni di prognosi. Le prime indagini dei militari, supportate dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte sul posto, hanno consentito di sequestrare una lama insanguinata nascosta in un tombino. —[email protected] (Web Info)

