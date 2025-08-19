Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, lungo la strada statale Aurelia, al chilometro 134, nel comune di Capalbio (Grosseto), Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un'automobile, con gravi conseguenze anche per un vicino stabilimento produttivo. Un tir è finito dentro il punto vendita di un caseificio che si trova lungo la strada dopo l'urto con un'auto, che si è ribaltata finendo fuoristrada. L'allarme è scattato alle ore 16:36, con l'immediato intervento dei soccorsi coordinati dal 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa, una da Capalbio con a bordo un infermiere, e l'altra da Magliano, oltre all'elisoccorso Pegaso 2, le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco. Il bilancio è pesante: un uomo di 59 anni ha perso la vita sul luogo dell'incidente. Un altro ferito, un uomo di 58 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Misericordia di Grosseto. Un terzo coinvolto, che si trovava all'interno dello stabilimento interessato dallo scontro, ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Orbetello. La viabilità sulla Ss1 Aurelia ha subito rallentamenti e temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.