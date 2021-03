Tips sullo scongelamento della nutrizionista Rossella Sorbino

Condividi

Tips sullo scongelamento

Lo scongelamento può essere effettuato in diverse modalità:

– In frigorifero: per minimo 12 ore soprattutto per verdura e frutta

fresca

– In microonde: con funzioni apposite per lo scongelamento

– Mediante cottura diretta: soprattutto per fettine sottili, filetti o tranci di carne o pesce

– Sotto acqua corrente fredda: in questo caso gli alimenti devono essere bene imballati e confezionati, meglio ancora se sono sottovuoto proprio per evitare che l’acqua vada a diretto contatto con l’alimento in quanto potrebbe far perdere i principi nutrizionali oltre al sapore e colore.

Ciò che non bisogna assolutamente fare è scongelare a temperatura ambiente soprattutto verdura e carne per evitare la proliferazione batterica. Inoltre un alimento scongelato non può essere più ricongelato ma consumato entro 24 ore.

