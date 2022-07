TIM Summer Hits | Elisa D’Ospina sul palco di Rimini: “Esperienza esaltante”

Condividi

In archivio anche la tappa di Rimini di TIM Summer Hits, prima edizione di un evento che potrebbe diventare un vero e proprio appuntamento fisso dell’estate italiana.

La musica, nelle cinque puntate trasmesse in prima serata su Rai 2, è stata la vera protagonista, rafforzata da #laforzadelleconnessioni, claim scelto da TIM per veicolare un messaggio a 360 gradi.

Elisa D’Ospina, volto di TIM per gli eventi musicali del brand, è salita sul palco di Rimini per parlare del lavoro svolto nei backstage degli eventi.

“Essere il volto di TIM in questa estate 2022 è un onore. Nella mia carriera ho abbracciato diversi brand, ma con TIM ho sempre avuto modo di fare esperienze indimenticabili. Tornare a vivere di musica e far vivere la musica è un regalo dopo il periodo duro che abbiamo passato. Il TIM Summer Hits è stata un’esperienza esaltante perché abbiamo avuto modo di riabbracciare un mondo, quello degli eventi, che ha vissuto periodi complicati negli ultimi tre anni.”

Un nuovo importante traguardo per la supermodel curvy dopo il successo milanese dell’iniziativa nei punti vendita TIM di Moscova e Gae Aulenti, in cui ha rappresentato #laforzadelleconnessioni tecnologiche e generazionali.

Tutte le puntate di TIM Summer Hits sono ora disponibili su RaiPlay e ogni appuntamento è proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

BIOGRAFIA ELISA D’OSPINA

Elisa D’Ospina inizia la sua carriera di modella nel 2007 con le prime sfilate e i primi cataloghi. È una delle Top-Model più richieste a livello internazionale nel settore del conformato.

Partecipa regolarmente a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali. Laureata in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Psicologia fa combaciare la sua passione per le passerelle con l’impegno nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Dal 2007 denuncia con forza il proliferare nel web di siti e blog pro anoressia e pro bulimia. È stata Testimonial per il Ministero della Salute.

Lavora in RAI da oltre 13 anni e ha condotto trasmissioni ed eventi sulle reti Rai, Mediaset e Sky. Ha collaborato come presentatrice per TIM a Sanremo 2018 e 2019 e all’Eurovision Song Contest 2018, 2019, 2021 e 2022. Oggi vanta collaborazioni anche con Vogue.it, Yahoo.com e IlFattoQuotidiano.it. Elisa è anche consulente di comunicazione per molti brand e oggi è speaker di RTL 102.5.

TIM, il progetto dell’estate 2022

TIM Summer Hits è un progetto crossmediale di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends & Partner in collaborazione con Radio Italia. TIM Summer Hit si inserisce nell’ambito della nuova campagna di comunicazione del Gruppo ‘La forza delle connessioni’ che vuole sottolineare l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica. Tutte le informazioni su www.timsummerhits.tim.it.