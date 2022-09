Condividi

Dopo due prime serate su Rai 1 con un risultato eccellente in termini di ascolti e share e un pomeriggio dedicato alle nuove tendenze musicali, in archivio l’edizione 2022 del TIM Music Awards.

Nella splendida cornice dell’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno guidato il pubblico televisivo tra le eccellenze musicali dell’ultimo anno, tra singoli, album e tour di successo.

Nel backstage, invece, la modella curvy Elisa D’Ospina ha incontrato gli artisti prima o dopo l’esibizione sul palco, svelando alcuni dati rilevati dalla TIM Data Room e ricevendo risposte davvero suggestive, postate sui canali social di TIM.

Abbiamo così avvertito l’emozione di Kekko Silvestre dei Modà per il premio ricevuto, Fabrizio Moro ha svelato di essere al lavoro per un nuovo progetto cinematografico, Brunori SAS ha parlato dell’origine del nome d’arte, Luigi Strangis ha parlato del duetto dei suoi sogni ed Emis Killa del rapporto con i brani del passato e della consapevolezza del presente.

“TIM Summer Hits e TIM Music Awards hanno celebrato la musica di questa estate e non solo. Di notevole impatto l’incontro generazionale tra Maestri del calibro di Cocciante, De Gregori e Venditti e i ragazzi reduci dall’esperienza del talent, come Sangiovanni, Luigi Strangis e Alex, che sono già amatissimi e che hanno tanta voglia di imparare. Il potere di queste manifestazioni è proprio quello di far incontrare artisti di tutte le età e soddisfare tutte le esigenze del pubblico.

Per la prima volta mi sono emozionata quando ho incontrato Riccardo Cocciante. Con la sua musica sono cresciuta e Notre Dame De Paris è un musical che ho nel cuore. La musica è vita ed emozione.

Vorrei ringraziare oltre a TIM, la TIM Data Room di Mariano Tredicini che ci ha permesso di svolgere il nostro lavoro e la mia squadra Andrea Alessandrini Gentili e Simone Zamignan. Senza di loro sarebbe stato impossibile.”

Questo il bilancio di Elisa D’Ospina.

BIOGRAFIA ELISA D’OSPINA

Elisa D’Ospina inizia la sua carriera di modella nel 2007 con le prime sfilate e i primi cataloghi. È una delle Top-Model più

richieste a livello internazionale nel settore del conformato.

Partecipa regolarmente a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali. Laureata in Scienze della Comunicazione con

specializzazione in Psicologia fa combaciare la sua passione per le passerelle con l’impegno nella lotta contro i disturbi del

comportamento alimentare. Dal 2007 denuncia con forza il proliferare nel web di siti e blog pro anoressia e pro bulimia. È stata Testimonial per il Ministero della Salute.

Lavora in RAI da oltre 13 anni e ha condotto trasmissioni ed eventi sulle reti Rai, Mediaset e Sky. Ha collaborato come presentatrice per TIM a Sanremo 2018 e 2019 e all’Eurovision Song Contest 2018, 2019, 2021 e 2022. Oggi vanta collaborazioni anche con Vogue.it, Yahoo.com e IlFattoQuotidiano.it. Elisa è anche consulente di comunicazione per molti brand.

TIM MUSIC AWARDS

TIM Music Awards, giunto alla sedicesima edizione, è l’appuntamento in cui si celebra il successo della musica italiana. Sul palco dell’Arena di Verona vengono premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo.

Nell’edizione di quest’anno dei TIM Music Awards, ritornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) svolti tra settembre 2021 e settembre 2022.