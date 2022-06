TIM, Måneskin, Elisa D’Ospina il 28 giugno a Milano una challenge per celebrare la “forza della connessione”

Condividi

Supermodel, il nuovo singolo dei Maneskin, entrato nelle principali classifiche di tutto il mondo, protagonista del nuovo spot TIM.

Un trionfo del concetto di italianità che prenderà forma in un pomeriggio d’estate a Milano grazie ad Elisa D’Ospina, modella, consulente di comunicazione, personaggio televisivo e speaker radiofonica, volto di TIM, che accompagnerà gli utenti nel backstage dei più importanti eventi musicali dell’estate.

Martedì 28 giugno nei punti vendita TIM di Moscova (Via della Moscova, 47) e Gae Aulenti (Piazza Gae Aulenti, 1) saranno installati due maxi wall che trasmetteranno le immagini della band rivelazione internazionale del 2021.

Un successo planetario, partito dal Festival di Sanremo e proseguito con l’Eurovision Song Contest fino alla conquista dell’America grazie a concerti strepitosi e collaborazioni con artisti e producer di primissimo piano.

Martedì 28 giugno i due negozi del capoluogo meneghino, dove sarà presente Elisa D’Ospina, si trasformano nell’epicentro della musica e del divertimento con musica, balli, ospiti a sorpresa, tra tiktoker e influencer.

Una celebrazione della “forza della connessione”, veicolata attraverso una challenge, da condividere e rendere virale.

BIOGRAFIA ELISA D’OSPINA

Elisa D’Ospina inizia la sua carriera di modella nel 2007 con le prime sfilate e i primi cataloghi. È una delle Top-Model più richieste a livello internazionale nel settore del conformato.

Partecipa regolarmente a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali. Laureata in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Psicologia fa combaciare la sua passione per le passerelle con l’impegno nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Dal 2007 denuncia con forza il proliferare nel web di siti e blog pro anoressia e pro bulimia. È stata Testimonial per il Ministero della Salute.

Lavora in RAI da oltre 13 anni e ha condotto trasmissioni ed eventi sulle reti Rai, Mediaset e Sky. Ha collaborato come presentatrice per TIM a Sanremo 2018 e 2019 e all’Eurovision Song Contest 2018, 2019, 2021 e 2022. Oggi vanta collaborazioni anche con Vogue.it, Yahoo.com e IlFattoQuotidiano.it. Elisa è anche consulente di comunicazione per molti brand e oggi è speaker di RTL 102.5.

TIM, il progetto dell’estate 2022

TIM Summer Hits è un progetto crossmediale di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends & Partner in collaborazione con Radio Italia. TIM Summer Hit si inserisce nell’ambito della nuova campagna di comunicazione del Gruppo ‘La forza delle connessioni’ che vuole sottolineare l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica. Tutte le informazioni su www.timsummerhits.tim.it.