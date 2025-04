TikTok, Trump estende scadenza: “Non vogliamo oscurarlo”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente degòli Stati Uniti Donald Trump ha esteso la scadenza per la vendita di TikTok, inizialmente prevista per sabato 5 aprile, di ulteriori 75 giorni. "La mia amministrazione ha lavorato duramente a un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi. L'accordo richiede ulteriore lavoro per garantire la firma di tutte le approvazioni necessarie, ed è per questo che sto firmando un ordine esecutivo per mantenere TikTok attivo e funzionante per altri 75 giorni", ha scritto Trump su Truth Social. Trump ha aggiunto di sperare di poter "continuare a lavorare in buona fede con la Cina", che però non è "molto contenta delle nostre tariffe reciproche (necessarie per un commercio equo ed equilibrato tra Cina e Stati Uniti!). Questo dimostra che le tariffe sono lo strumento economico più potente e molto importante per la nostra sicurezza nazionale!", ha aggiunto. "Non vogliamo 'oscurare' TikTok – ha assicurato il presidente – Non vediamo l'ora di lavorare con TikTok e la Cina per concludere l'accordo". ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, ha dichiarato che rimangono ancora "questioni chiave da risolvere" per garantire una soluzione al futuro dell'app. La dichiarazione è arrivata poco dopo il provvedimento di Trump. —internazionale/[email protected] (Web Info)

