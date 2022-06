“The women’s angels” sarà in onda sul canale Telesia dal 6 al 12 giugno sugli schermi delle Metro di Roma, Brescia, Genova e Milano (metro e autobus) e nei più importanti aeroporti d’Italia (qui trovi i dettagli dei nostri circuiti: www.telesia.it). il filmato è dedicato alla memoria di Rosanna Gambone, protagonista insieme ad Emanuela Del Zompo (regista ed interprete) del cortometraggio e scomparsa il 7 settembre 2021. “Sarai sempre nel mio cuore dolce angelo” tu che più di ogni altro ha creduto in me e sei stato il mio sostegno! Il cortometraggio è stato presentato alla 75° Mostra del cinema di Venezia ed è stato finalista a Londra al Global Session film festival PinewoodStudios e semifinalista al festival di Cefalù. Sinopsy Emy si sveglia il giorno del suo matrimonio e trova Rosanna, una donna disabile che è stata chiamata dai suoi genitori per aiutarla a prepararsi. Nonostante sia perplessa dalla strana presenza, Emy accetta di farsi aiutare. Ma una volta arrivata in chiesa, scopre un’amara verità. Emanuela Del Zompo, attrice, cantante, giornalista e scrittrice. Inizia la sua carriera di attrice presso il teatro Bellini di Napoli con la commedia degli equivoci diretta da Tato Russo, per passare alla tv con Maurizio Costanzo in Buona domenica e al cinema con registi di fama nazionale ed internazionale come Francesco Massaro, Tinto Brass, Luca Manfredi, Alessandro Capitani, Gabriele Muccino, Robin Ritter e Christian Voss. E’ stata protagonista del documentario per Rai International, Come prima più di prima mi amerò. Ha scritto la biografia di Grace di Monaco e canta con un coro gospel.

Ha collaborato con Moving Pictures Magazine ed America Oggi. Grunda l’angelo dalle ali rotte è un fumetto da lei ideato ed interpretato sul tema del femminicidio, La leggenda di Kaira un fantasy per parlare della condizione della donna nelle varie epoche storiche..

Rosanna Gambone, attrice e scrittrice, affetta da osteogenesi imperfetta sin dalla nascita ha recitato in The women’s angels, The legend of Kaira, Arika & Neil, diretti da Emanuela Del Zompo. Ha scritto il libro autobiografico “Camminare in Amicizia” il cui ricavato economico delle vendite è stato devoluto all’associazione Telethon per la ricerca delle malattie rare.